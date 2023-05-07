Журналист Гадовский: восхваляющих Бандеру украинцев нужно объявить врагами Польши

Все украинцы, восхваляющие образ Степана Бандеры, должны быть объявлены врагами народа Польши. Об этом написал в Twitter вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.
Вопрос массового уничтожения поляков в Волыни в 1943 году остается одним из самых болезненных в отношениях Варшавы и Киева. В Польше Волынскую резню рассматривают как геноцид, заявляя о гибели до 130 тысяч человек.
«Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!» — заявил Гадовский.
Как отмечают историки, массовые убийства населения Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1943-45 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА✱ (запрещена в России).
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация