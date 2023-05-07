Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть в конфликте на Украине

Вооруженные силы России не могут проиграть в украинском конфликте. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик обратил внимание, что американские власти пытаются убедить граждан в скором «поражении» Москвы. Однако на деле это не так. Кеннеди также заметил, что у США нет артиллерии, чтобы заменить уничтоженную на Украину технику.
«Русские не могут проиграть этот конфликт. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил он в интервью All-in Podcast.
Кеннеди добавил, что власти Киева и Вашингтона «изо всех сил» пытаются скрыть от общественности «катастрофические» потери украинской армии. По его мнению, происходящее в стране стало «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.