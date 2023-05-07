Пригожин перечислил главные причины вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Бизнесмен отметил, что у него нет амбиций войти в историю как человек, который взял Артемовск. Однако он хочет принести пользу России и ее жителям. Пригожин предложил критикам, требующим оставить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и погибнуть там, взять в руки автомат и отправиться воевать лично.

