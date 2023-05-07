Пригожин перечислил главные причины вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» приступят к выходу из Бахмута (Артемовска) 10 мая. Основатель «оркестра» Евгений Пригожин рассказал, с чем связано такое решение.
Предприниматель заявил, что благодаря действиям ЧВК «Вагнер» в Бахмуте освобождено 95% от всей территории. Взятие оставшейся части города для дальнейшего продвижения на запад никакого смысла не имеет. Помимо этого, у «музыкантов» нет боеприпасов, чтобы продолжать боевые действия.
«Никто на сегодняшний день не вышел на меня для того, чтобы пополнить эти запасы в необходимом объеме. Без контрбатарейной борьбы, без поражения средств противника не может быть никого наступления. Поэтому я не поведу дальше людей на верную гибель», — добавил Пригожин.
Бизнесмен отметил, что у него нет амбиций войти в историю как человек, который взял Артемовск. Однако он хочет принести пользу России и ее жителям. Пригожин предложил критикам, требующим оставить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и погибнуть там, взять в руки автомат и отправиться воевать лично.
«Если проживаете два дня под Артемовским огнем, дай бог вам здоровья. Всем желаю удачи», — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что операция «бахмутская мясорубка» завершена. Личный состав ЧВК «Вагнер» будет сохранен, чтобы в дальнейшем проводить другие операции в интересах России.