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Один человек стал жертвой ДТП с участием КамАЗа и автобуса в Краснодарском крае

Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП с участием КамАЗа и автобуса в Краснодарском крае

Столкновение КамАЗа и пассажирского автобуса произошло в Краснодарском крае. В результате аварии один человек погиб от полученных травм, информацию об этом передает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По данным ведомства, ДТП произошло в Тимашевском районе Краснодарского края. Его участником также стал автомобиль «Нива».

Сообщается, что автобус «Паз» следовал без пассажиров. Он врезался в стоявший КамАЗ, после чего перевернулся. Грузовик по инерции въехал в «Ниву». Помимо одного погибшего, два человека получили травмы.

«В результате ДТП погиб водитель "Нивы", пострадали водитель КамАЗа и водитель автобуса», — сообщили в ГУ МВД.

Насколько тяжелые травмы получили участники аварии, не уточняется. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

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