Пригожин в большой статье объяснил, почему ЧВК «Вагнер» столкнулась со «снарядным голодом»

В ближайшие дни «музыканты» готовятся выйти из донецкого города. Одной из причин стал «снарядный голод», объяснил Пригожин. По его словам, здесь сыграла роль зависть Министерства обороны относительно успехов «музыкантов», которые заняли 1500 кв. км и 71 населенный пункт. Активное противодействие со стороны чиновников выражалось в запрете вербовать новых бойцов и в отказе поставлять боеприпасы.