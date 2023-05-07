Пригожин в большой статье объяснил, почему ЧВК «Вагнер» столкнулась со «снарядным голодом»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал большую статью, в которой ответил на главные вопросы о деятельности «музыкантов» в ходе специальной военной операции. Материал опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram.
Так, предприниматель объяснил, для чего «музыканты» на протяжении семи месяцев освобождали донецкий город. Стратегического значения Бахмут не имеет, однако он открывает направления на Краматорск, Дружковку, Константиновку — «Донбасское кольцо». Западнее него находятся равнинные территории, на которых ВСУ будет трудно держать оборону.
Главной задачей «вагнеровцев» в Бахмуте стало перемалывание подразделений ВСУ. Это дало возможность российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести дооснащение, обучение личного состава и повысить боевой потенциал.
В ближайшие дни «музыканты» готовятся выйти из донецкого города. Одной из причин стал «снарядный голод», объяснил Пригожин. По его словам, здесь сыграла роль зависть Министерства обороны относительно успехов «музыкантов», которые заняли 1500 кв. км и 71 населенный пункт. Активное противодействие со стороны чиновников выражалось в запрете вербовать новых бойцов и в отказе поставлять боеприпасы.
«У ЧВК "Вагнер" имеется возможность приобретения снарядов иными способами, не из запасов российской армии. Однако в содействии собственным поставкам и производстве боеприпасов ЧВК "Вагнер" совместно с иностранными партнерами было отказано», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также рассказал о расчетах нормы боеприпасов и будущем штурмовиков. Подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке.