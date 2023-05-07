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Житель Москвы задержан по подозрению в убийстве 87-летней матери топором

Происшествия
Житель Москвы задержан по подозрению в убийстве 87-летней матери топором

Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом передает столичная прокуратура.

Следствие считает, что к смерти 87-летней пенсионерки причастен ее сын. Предварительно установлено, что он нанес матери несколько ударов топором, в результате чего она скончалась.

«От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении московской прокуратуры.

В настоящее время подозреваемый мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование трагедии продолжается.

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