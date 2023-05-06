Свердловский губернатор Куйвашев: ситуация с пожарами стала критической

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в официальном Telegram-канале региона. Область запросила федеральную помощь для противодействия возгораниям.
По словам Куйвашева, сил уральских спасателей не хватает для тушения многочисленных пожаров. Так, с утра 7 мая в Свердловской области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны.
«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 м/с», — написал Куйвашев.
Помощь в тушении свердловских пожаров оказывают Архангельская область и Красноярский край, отметил губернатор. Куйвашев также запросил помощь от местных жителей, в особенности – взрослых мужчин с автотранспортом, которые могут поучаствовать в подвозе воды и оборудования.