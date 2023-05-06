Свердловский губернатор Куйвашев: ситуация с пожарами стала критической

Помощь в тушении свердловских пожаров оказывают Архангельская область и Красноярский край, отметил губернатор. Куйвашев также запросил помощь от местных жителей, в особенности – взрослых мужчин с автотранспортом, которые могут поучаствовать в подвозе воды и оборудования.