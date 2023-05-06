Свыше 30 человек пострадали в массовом ДТП на юго-востоке Турции

Авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей произошла в провинции Хатай на юго-востоке Турции. О подробностях ДТП сообщило агентство DHA.
По информации издании, грузовик врезался в несколько автомобилей, которые стояли в очереди на заправке. Столкновение спровоцировало пожар, в результате которого огонь охватил машины и микроавтобусы.
«По предварительным данным, речь идет о шести погибших и 32 раненых», — говорится в публикации агентства.
На месте происшествия работают несколько расчетов пожарных. Личность водителя грузовика, а также обстоятельства и причины трагедии на данный момент не установлены.