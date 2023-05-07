Глава «Патриота» проехал памятники героям Тульской области в рамках «Дороги Памяти»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил Тульскую область в рамках автопробега «Дорога Памяти». В ходе своей поездки ему удалось увидеть памятники, сооруженные в честь героев региона.
Тульская область являлась защитницей Москвы в 1941 году, напомнил он. Регион с ошеломительным успехом отразил натиск фашистских захватчиков и проложил дорогу к советскому контрнаступлению. Стойкость жителей области была отмечена званием «город-герой». Об этом говорится на сайте медиагруппы.
«На въезде в Тулу я увидел мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества". Композиция изображает заключительный момент воздушного боя», — поделился Столярчук.
Поездку, признался он, омрачила трагедия, случившаяся с Захаром Прилепиным. В связи с этим глава МГ пожелал ему скорейшего выздоровления, а близким его погибшего соратника, Александра Шубина, передал соболезнования.