Глава «Патриота» проехал памятники героям Тульской области в рамках «Дороги Памяти»

Тульская область являлась защитницей Москвы в 1941 году, напомнил он. Регион с ошеломительным успехом отразил натиск фашистских захватчиков и проложил дорогу к советскому контрнаступлению. Стойкость жителей области была отмечена званием «город-герой». Об этом говорится на сайте медиагруппы.