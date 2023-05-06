Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Аргентины

Граждане России и Аргентины провели ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе. Мероприятие состоялось несмотря на попытки недоброжелателей сорвать его, сообщает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся на шествие «Бессмертного полка» прошли по площади Сан-Мартин с флагом России. Во время мероприятия звучали песни военных лет.
В один из моментов на площади появились люди, которые скандировали оскорбительные лозунги против РФ и специальной военной операции. Однако участники памятного шествия мужественно защищали память о героях Великой Отечественной войны и продолжали акцию. Инцидент прокомментировало российское посольство в Аргентине.
«Попытки русофобов оказались тщетны. Количество участников и поддержка со стороны аргентинской общественности доказали, что, несмотря на все попытки Запада привить ненависть ко всему русскому, память о Великой Победе бессмертна», — отметили в посольстве.
Выступая перед журналистами, глава координационного совета соотечественников Сильвана Ярмолюк заявила, что прошедшая акция придает силы. Также она выразила сожаление, что некоторые люди специально идут на провокации ради пиара и разжигания ненависти.