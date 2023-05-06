Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Аргентины

В один из моментов на площади появились люди, которые скандировали оскорбительные лозунги против РФ и специальной военной операции. Однако участники памятного шествия мужественно защищали память о героях Великой Отечественной войны и продолжали акцию. Инцидент прокомментировало российское посольство в Аргентине.