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Пассажирский рейс Минводы — Москва вынужденно приземлился в Волгограде

Происшествия
Пассажирский рейс Минводы — Москва вынужденно приземлился в Волгограде

Пассажирский лайнер, летевший из Минеральных Вод в Москву, зашел на вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

По словам представителя воздушной гавани, самолету потребовалась посадка по техническим причинам. Голодова добавила, что рейс авиакомпании «Сибирь» 2170 сел в Волгограде в 19:18 по местному времени.

«Посадка в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь.

Пассажиры рейса находятся в здании аэропорта. Руководство воздушной гавани планирует отправить людей резервным бортом примерно в 01:30 воскресенья.

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