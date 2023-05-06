Пассажирский рейс Минводы — Москва вынужденно приземлился в Волгограде

Пассажирский лайнер, летевший из Минеральных Вод в Москву, зашел на вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
По словам представителя воздушной гавани, самолету потребовалась посадка по техническим причинам. Голодова добавила, что рейс авиакомпании «Сибирь» 2170 сел в Волгограде в 19:18 по местному времени.
«Посадка в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь.
Пассажиры рейса находятся в здании аэропорта. Руководство воздушной гавани планирует отправить людей резервным бортом примерно в 01:30 воскресенья.