Около десяти тысяч жителей Румынии вышли на антиправительственную акцию

Акция против Правительства Румынии и гегемонии Запада прошла в субботу в Бухаресте. Об этом сообщает «Радио Румынии».
Манифестация была организована партией «Альянс за объединение румын» (AUR) и собрала около 10 тысяч человек. Участники прошествовали от Дворца парламента через центр столицы к штаб-квартирам правящих партий, а также правительства.
Основным лозунгом акции стала фраза: «Против угодливости и трусости по отношению к Евросоюзу, против отношения Брюсселя к Румынии как к стране второго сорта». Глава AUR Джордже Симион отметил, что состоявшееся мероприятие является самым масштабным за последние годы.
«Мы не желаем продавать компании иностранцам. Мы боремся за то, чтобы остановить эти антинациональные проекты. В противном случае Румыния будет продана навечно», — констатировал Симион.
Демонстрацию сопровождали сотрудники правопорядка. Каких-либо правонарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было. Часть протестующих прибыла из других городов страны на автобусах.