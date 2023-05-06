Лесной пожар спровоцировал возгорание складов с порохом в Свердловской области

Возгорание складов с порохом зафиксировали на территории Свердловской области. Информацию об этом распространили экстренные службы региона.
Сообщается, что пожар начался в поселке Первомайский Свердловской области. Огонь перекинулся на склады с загоревшегося леса. По данным источника, наблюдается угроза для 18 соседних складов с порохом.
Администрация региона уже готовится к эвакуации населения. Имеются ли в результате пожара пострадавшие среди местных жителей, не уточняется. Все обстоятельства произошедшего выясняются.