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Лесной пожар спровоцировал возгорание складов с порохом в Свердловской области

Происшествия
Лесной пожар спровоцировал возгорание складов с порохом в Свердловской области

Возгорание складов с порохом зафиксировали на территории Свердловской области. Информацию об этом распространили экстренные службы региона.

Сообщается, что пожар начался в поселке Первомайский Свердловской области. Огонь перекинулся на склады с загоревшегося леса. По данным источника, наблюдается угроза для 18 соседних складов с порохом.

Администрация региона уже готовится к эвакуации населения. Имеются ли в результате пожара пострадавшие среди местных жителей, не уточняется. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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