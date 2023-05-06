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МИД РФ возложил ответственность за покушение на писателя Прилепина на США

Политика
МИД РФ возложил ответственность за покушение на писателя Прилепина на США

Попытка покушения на жизнь известного российского писателя Захара Прилепина, совершенная в Нижегородской области, была совершена Украиной при поддержке США, считают в МИД РФ.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало 6 мая после госпитализации писателя. МИД РФ обвинил в организации покушения на писателя киевский режим и американские спецслужбы.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — отметили в министерстве.

Напомним, в субботу неизвестные установили под капот машины писателя противопехотную мину, та детонировала на трассе в Нижегородской области. Взрыв ранил Прилепина и убил на месте его водителя. Писатель был доставлен в больницу в Нижний Новгород.

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