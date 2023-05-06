МИД РФ возложил ответственность за покушение на писателя Прилепина на США

Попытка покушения на жизнь известного российского писателя Захара Прилепина, совершенная в Нижегородской области, была совершена Украиной при поддержке США, считают в МИД РФ.
Соответствующее заявление ведомство опубликовало 6 мая после госпитализации писателя. МИД РФ обвинил в организации покушения на писателя киевский режим и американские спецслужбы.
«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — отметили в министерстве.
Напомним, в субботу неизвестные установили под капот машины писателя противопехотную мину, та детонировала на трассе в Нижегородской области. Взрыв ранил Прилепина и убил на месте его водителя. Писатель был доставлен в больницу в Нижний Новгород.