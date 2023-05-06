После драки на саммите в Турции дипломатам РФ надо учиться драться – Сатановский

Ранее в кулуарах саммита в Анкаре между делегатами России и Украины произошла драка: депутат ГД Ольга Тимофеева выступала перед камерами, к ней за спину зашел украинский делегат и развернул флаг Украины, а увидевший это российский делегат подошел к нему и вырвал флаг из рук – украинец ответил агрессивно и ударил россиянина.