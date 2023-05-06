После драки на саммите в Турции дипломатам РФ надо учиться драться – Сатановский

Скандал с мордобоем на открытии саммита ПАЧЭС в Турции показал, что российским дипломатам пора вернуться к практикам прошлых столетий, когда вовремя оказавшееся под рукой оружие было куда полезнее умения вести светскую беседу. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
Ранее в кулуарах саммита в Анкаре между делегатами России и Украины произошла драка: депутат ГД Ольга Тимофеева выступала перед камерами, к ней за спину зашел украинский делегат и развернул флаг Украины, а увидевший это российский делегат подошел к нему и вырвал флаг из рук – украинец ответил агрессивно и ударил россиянина.
Украинская дипломатия сегодня стала «непрерывной провокацией с дикими криками, скандалами базарного толка и атакой на российских дипломатов», указал Сатановский, поэтому делегации из РФ надо формировать «из борцов и боксеров, людей класса [депутата] Валуева».
«Отныне делегации, представляющие Россию на каких угодно международных мероприятиях, где возможно присутствие Украины, должны в первую очередь уметь драться, причем всерьез. <…> До крайности полезно также присутствие в делегациях на международных переговорах представителей спецназа "Ахмат" или "вагнеровцев". Что-то подсказывает, что в этом случае активность украинской делегации значительно снизилась бы», – подчеркивает Сатановский в Telegram.
Политолог советует «всерьез задуматься» о своем предложении, если российские власти интересует имидж страны, а «не роль вечной жертвы бандеровского хулиганья».
Ранее посол России обсудил случившуюся драку с главой турецкого парламента. Подробнее – в нашей статье.