Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают штурм Бахмута при «снарядном голоде» — Пригожин

ЧВК «Вагнер» продолжает штурм населенного пункта Бахмут и даже в условиях нехватки боеприпасов взяла практически весь город, сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
«Музыканты», несмотря на «снарядный голод», заняли за день 95,7 тысячи квадратных метров. Противник продолжает контролировать 2,42 квадратных километра, уточнил предприниматель.
«Максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают, это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают штурмы Бахмута до нулей часов 10 мая 2023 года», — отметил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Ранее бизнесмен предложил министру обороны России Сергею Шойгу издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». По его словам, «музыканты» длительное время испытывали дефицит боеприпасов, что привело к потере боевого потенциала.