Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают штурм Бахмута при «снарядном голоде» — Пригожин

Ранее бизнесмен предложил министру обороны России Сергею Шойгу издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». По его словам, «музыканты» длительное время испытывали дефицит боеприпасов, что привело к потере боевого потенциала.