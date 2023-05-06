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Российский футболист Кокорин забил 13-й гол за «Арис» в чемпионате Кипра

Спорт
Российский футболист Кокорин забил 13-й гол за «Арис» в чемпионате Кипра

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Кокорин забил очередной гол в чемпионате Кипра.

Российский форвард Александр Кокорин 6 мая открыл счет в матче между АЕКом и «Арисом». Нападающий клуба из Лимассола отличился на 40-й минуте встречи 33-го тура чемпионата Кипра. Российский футболист нанес удар в дальний нижний угол ворот хозяев.

Гол в ворота АЕКа стал для 31-летнего форварда 13-м за «Арис» в чемпионате Кипра. Стоит отметить, что чемпион России по футболу выступает за клуб из Лимассола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

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