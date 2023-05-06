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Эксперт Прохватилов описал возможный сценарий украинского контрнаступления

Армия
Эксперт Прохватилов описал возможный сценарий украинского контрнаступления

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал предполагаемые направления, где украинское командование может попытаться организовать анонсированное наступление.

«Будет отвлекающий удар в Приднестровье, чтобы захватить огромный арсенал в селе Колбасно. Украинцы обозначат туда наступление и посмотрят, как Россия на это отреагирует. Последует серия маневров, а где будет нанесен основной — станет ясно в режиме реального времени», — рассказал он «ПолитЭксперту».

Прохватилов считает, что приоритетным направлением для Киева и курирующих ВСУ генералов НАТО остаются южные территории с перспективной блокирования сухопутного коридора в Крым. В то же время ВСУ могут пойти на Белгородскую область с целью захвата приграничных населенных пунктов и превращения их жителей в заложников, добавил аналитик.

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