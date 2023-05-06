Эксперт Прохватилов описал возможный сценарий украинского контрнаступления

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал предполагаемые направления, где украинское командование может попытаться организовать анонсированное наступление.
«Будет отвлекающий удар в Приднестровье, чтобы захватить огромный арсенал в селе Колбасно. Украинцы обозначат туда наступление и посмотрят, как Россия на это отреагирует. Последует серия маневров, а где будет нанесен основной — станет ясно в режиме реального времени», — рассказал он «ПолитЭксперту».
Прохватилов считает, что приоритетным направлением для Киева и курирующих ВСУ генералов НАТО остаются южные территории с перспективной блокирования сухопутного коридора в Крым. В то же время ВСУ могут пойти на Белгородскую область с целью захвата приграничных населенных пунктов и превращения их жителей в заложников, добавил аналитик.