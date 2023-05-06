Эксперт Прохватилов описал возможный сценарий украинского контрнаступления

Прохватилов считает, что приоритетным направлением для Киева и курирующих ВСУ генералов НАТО остаются южные территории с перспективной блокирования сухопутного коридора в Крым. В то же время ВСУ могут пойти на Белгородскую область с целью захвата приграничных населенных пунктов и превращения их жителей в заложников, добавил аналитик.