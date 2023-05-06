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Ополченцы из приграничных областей пригласили земляков пройти обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Общество
Ополченцы из приграничных областей пригласили земляков пройти обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Тренировочный центр ЧВК «Вагнер» продолжает подготовку бойцов для народного ополчения Белгородской и Курской областей. Мужчины, прошедшие курс обучения у «вагнеровцев», рассказали, чему их научили инструкторы.

По словам бойца из Белгородской области, наставники за короткое время помогли разобраться в топографии, инженерном деле, а также всех обучают использованию различных видов оружия.

Другой ополченец из Курской области рассказал, что за неделю он прошел подготовку по направлениям огневая и медицинская подготовка, а также им показали, как действовать при штурмовых операциях.

Ополченцы из приграничных областей пригласили земляков пройти обучение на базе ЧВК «Вагнер»
«Это настоящая боевая подготовка, а не какие-то книжные знания. Все проверено временем и делом. Передаю привет своим землякам с Курска! Приезжайте, не надо сидеть и ждать, что вас придут и защитят. Вы должны защищать свои дома и семьи сами», – заявил боец.

Сообщается, что набор добровольцев в народное ополчение Курской и Белгородской областей продолжается. Все желающие получить знания от опытных инструкторов ЧВК «Вагнер» могут записаться на курс, отправив заявку на почту NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.

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