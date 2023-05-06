Ополченцы из приграничных областей пригласили земляков пройти обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Тренировочный центр ЧВК «Вагнер» продолжает подготовку бойцов для народного ополчения Белгородской и Курской областей. Мужчины, прошедшие курс обучения у «вагнеровцев», рассказали, чему их научили инструкторы.
По словам бойца из Белгородской области, наставники за короткое время помогли разобраться в топографии, инженерном деле, а также всех обучают использованию различных видов оружия.
Другой ополченец из Курской области рассказал, что за неделю он прошел подготовку по направлениям огневая и медицинская подготовка, а также им показали, как действовать при штурмовых операциях.
«Это настоящая боевая подготовка, а не какие-то книжные знания. Все проверено временем и делом. Передаю привет своим землякам с Курска! Приезжайте, не надо сидеть и ждать, что вас придут и защитят. Вы должны защищать свои дома и семьи сами», – заявил боец.
Сообщается, что набор добровольцев в народное ополчение Курской и Белгородской областей продолжается. Все желающие получить знания от опытных инструкторов ЧВК «Вагнер» могут записаться на курс, отправив заявку на почту NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.