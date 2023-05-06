Дорожные работы парализовали автомобильное движение у станции метро «Московская» в Петербурге

Петербургские автолюбители систематически стоят в пробках. В теплое время года проезду мешают ремонтные работы, а в холодное — огромное количество снега на проезжей части. Горожане не раз просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на качество уборки дорог. Однако обращения в Смольный не возымели должного эффекта.