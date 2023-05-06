Дорожные работы парализовали автомобильное движение у станции метро «Московская» в Петербурге

Большая пробка образовалась возле станции метро «Московская» в Петербурге. Она растянулась на несколько километров от улицы Фрунзе до площади Победы.
Водители вынуждены стоять в заторе из-за ремонтных работ. Из-за них также изменены маршруты автобусов №26 и №226. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», улица Типанова, Московский и Ленинский проспект окрашены в бордовый цвет.
Петербургские автолюбители систематически стоят в пробках. В теплое время года проезду мешают ремонтные работы, а в холодное — огромное количество снега на проезжей части. Горожане не раз просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на качество уборки дорог. Однако обращения в Смольный не возымели должного эффекта.