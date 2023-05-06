Свитер российского хоккеиста Овечкина стал самым продаваемым по итогам сезона НХЛ

Свитер с фамилией российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал лидером продаж в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Свитера с фамилией российского хоккеиста Александра Овечкина стали самыми продаваемыми по итогам регулярного сезона НХЛ-2022/23. Соответствующую информацию представили журналисты ESPN со ссылкой на отчет компании, реализующей официальную экипировку лиги. Примечательно, что свитера с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми во втором сезоне кряду.
«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф НХЛ. Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, стал самым результативным игроком «столичных» в этом сезоне.