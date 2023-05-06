Аналитик Тимонин: стоимость нефти в 2023 году стабилизируется в диапазоне 70–75 долларов

Тимонин также обратил внимание на то, что ценовая динамика может измениться в ряде случаев. В их число может войти ситуация, когда биржевая стоимость Brent начнет увеличиваться при дополнительном сокращении объемов нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ или при замедлении темпов наращивания производства в государствах, расположенных в Северной Америке.