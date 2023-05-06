Аналитик Тимонин: стоимость нефти в 2023 году стабилизируется в диапазоне 70–75 долларов

Биржевые цены на нефть эталонной марки Brent, с большой долей вероятности, будут варьироваться в пределах 70–75 долларов за баррель до конца нынешнего года, заявил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин, передают «Известия».
Специалист, комментируя ситуацию, напомнил, что сейчас на глобальном отраслевом рынке не наблюдается предпосылок как для значительного наращивания спроса, так и для резкого спада показателей. Из-за этого стоимость черного золота до конца года будет находиться в пределах 70–75 долларов за единицу измерения.
Тимонин также обратил внимание на то, что ценовая динамика может измениться в ряде случаев. В их число может войти ситуация, когда биржевая стоимость Brent начнет увеличиваться при дополнительном сокращении объемов нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ или при замедлении темпов наращивания производства в государствах, расположенных в Северной Америке.