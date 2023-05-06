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Выходка супруги и внучки Байдена на коронации Карла III возмутила пользователей Twitter

Политика
Выходка супруги и внучки Байдена на коронации Карла III возмутила пользователей Twitter

Образы супруги и внучки президента США Джо Байдена на коронации Карла III в Великобритании не пришлись по вкусу пользователям Twitter. Они подняли волну критики в социальной сети.

Популярная юристка Дженна Эллис отчитала Джилл и Финнеган Байден за то, что женщины выбрали платья в цветах флага Украины для выхода на торжественную церемонию. Комментаторы разделили ее возмущение.

«Первая леди США представляет Украину вместо родной страны», — съязвила Эллис.

Юзеры усмотрели в выпаде жены и внучки американского лидера неуважение как к родине, так и к самому Байдену. По их мнению, коронация британского монарха из-за этого обернулась настоящим шоу. Пользователи сошлись во мнении, что официальный Вашингтон «уже ничего не спасет».

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