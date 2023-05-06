Выходка супруги и внучки Байдена на коронации Карла III возмутила пользователей Twitter

Юзеры усмотрели в выпаде жены и внучки американского лидера неуважение как к родине, так и к самому Байдену. По их мнению, коронация британского монарха из-за этого обернулась настоящим шоу. Пользователи сошлись во мнении, что официальный Вашингтон «уже ничего не спасет».