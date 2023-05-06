Военный эксперт Артамонов назвал одну из причин падения турецкого дрона Bayraktar TB2 в Киеве

Украинские военные уничтожили над Киевом собственный беспилотник — Bayraktar TB2 из Турции. Что могло случиться с дроном на самом деле, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.
Официальная версия произошедшего гласит, что военные были вынуждены уничтожить турецкий дрон из-за технической неисправности. Было принято решение сбить его до того, как аппарат не упал на жилой дом. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный аналитик Александр Артамонов предположил, что проблема с дроном была не просто заурядным сбоем и заподозрил в этом хакерский взлом.
«Они могли дезориентировать Bayraktar с помощью антидронового оружия», — поделился Артамонов.
Эксперт допустил, что помешать работе БПЛА в воздухе могло либо члены пророссийского подполья в Киеве, либо просто украинские граждане, симпатизирующие РФ.
Ранее ответственность за перехват дрона взял на себя хакер под псевдонимом «Джокер ДНР», но аналитик усомнился в возможности взлома Bayraktar TB2 на большом расстоянии.