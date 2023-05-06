Военный эксперт Артамонов назвал одну из причин падения турецкого дрона Bayraktar TB2 в Киеве

Официальная версия произошедшего гласит, что военные были вынуждены уничтожить турецкий дрон из-за технической неисправности. Было принято решение сбить его до того, как аппарат не упал на жилой дом. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный аналитик Александр Артамонов предположил, что проблема с дроном была не просто заурядным сбоем и заподозрил в этом хакерский взлом.