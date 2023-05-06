Около тысячи человек вышли на улицы Праги для участия в митинге против правительства

Около тысячи человек приняли участие в митинге против властей Чехии. Мероприятие прошло на Вацлавской площади в Праге.
Согласно полученной информации, участвующие держали в руках флаги Чехии. Также мелькало знамя Советского Союза. В ходе мероприятия выступил организатор митинга Ладислав Врабел.
«Нынешний политический режим хуже предыдущего, для властей сейчас важнее, что им скажут политики в Европе или США, чем собственные интересы республики», – сказал политик.
Большинство митингующих являются пенсионерами, однако можно встретить и молодых людей.
Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому золотой пистолет CZ 75. Оружие имеет серийный номер 22.