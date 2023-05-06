Ткаченко пригрозил сменой герба СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве

Герб Советского Союза, который изображен на памятнике «Родина-мать» в Киеве, будет заменен трезубцем. Такими «планами» поделился глава минкульта Украины Александр Ткаченко.
На телемарафоне «Единые новости» он сообщил о старте начальной стадии демонтажа. В своем выступлении министр сослался на принятый Радой законопроект по упрощению разборки монументов, имеющих отношение к СССР.
«Сейчас говорится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать», — признался Ткаченко.
Ранее руководство села Лисичово Закарпатской области Украины не захотело устраивать демонтаж памятника советским воинам, которые погибли в период Великой Отечественной войны. Власти выложили в Сеть документ с выражением данной позиции.