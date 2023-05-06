В Германии выступили против концертов Анны Нетребко на ежегодном фестивале

Украинские коллективы выступили против участия оперной дивы Анны Нетребко в ежегодном музыкальном фестивале, который пройдет в Германии. Выступление певицы должно состояться в Гессенском государственном театре в Висбадене.
На фестивале, посвященном политическим заключенным по всему миру, Нетребко должна исполнить оперу Джузеппе Верди «Набукко». 200 человек выступили против ее присутствия на площадке фестиваля, сообщает «DW на русском». В защиту певицы выступил худрук театра.
«Анна Нетребко сталкивается с подобными обвинениями с начала конфликта на Украине и, естественно, ей тяжело. И тем не менее, она продолжает творить свое искусство, и это у нее получается великолепно», — заявил Уве Эрик Лаунэфенберг.
Как написало немецкое издание Frankfurter Rundschau, противники выступления Нетребко видят насмешку в словах оперы: «Лети, мысль, на золотых крыльях». Там рассказывается об иудеях, которые плачут в вавилонском плену о потерянной родине.