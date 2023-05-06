В Германии выступили против концертов Анны Нетребко на ежегодном фестивале

На фестивале, посвященном политическим заключенным по всему миру, Нетребко должна исполнить оперу Джузеппе Верди «Набукко». 200 человек выступили против ее присутствия на площадке фестиваля, сообщает «DW на русском». В защиту певицы выступил худрук театра.