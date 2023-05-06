Tencent: Путин поставил Зеленского в унизительное положение реакцией на атаку на Кремль

Глава Украины Владимир Зеленский попал в унизительную ситуацию из-за ответной реакции президента России Владимира Путина на атаку беспилотников на Кремль. На это обратили внимание аналитики Tencent.
Авторы напомнили, что график работы российского лидера после покушения остался прежним. Помимо этого, Парад Победы, запланированный в Москве 9 мая, тоже не собираются отменять, передает «ПолитРоссия».
«Так и получилось: один из лидеров до поры до времени боялся вернуться в родную страну, а другой укрепил свой и без того большой авторитет. Разница разительная», — заметили эксперты.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин счел теракты типичным стилем украинских националистов. Это подтверждает атака дронов на кремлевскую резиденцию. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.