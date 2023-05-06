Лавров: Россия обсуждает перевод зависших на индийских счетах рупий в другую валюту

Россия не может использовать миллиарды рупий, накопившихся на счетах в индийских банках, поэтому обсуждает их перевод в другую валюту, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Панаджи.
Зависшие средства стали результатом торговых взаиморасчетов между Россией и Индией в рупиях. Поскольку они являются ограниченно конвертируемой валютой, их использование Москвой затруднено. По словам Лаврова, это проблема.
Глава российского МИД подчеркнул, что стране нужно получить возможность доступа к указанным деньгам, для чего застрявшие в Индии рупии должны быть переведены в другую валюту. Данный вопрос обсуждается, заверил он, не уточнив, однако, какие в этой связи предлагаются альтернативы.