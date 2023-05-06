Лавров: Россия обсуждает перевод зависших на индийских счетах рупий в другую валюту

Глава российского МИД подчеркнул, что стране нужно получить возможность доступа к указанным деньгам, для чего застрявшие в Индии рупии должны быть переведены в другую валюту. Данный вопрос обсуждается, заверил он, не уточнив, однако, какие в этой связи предлагаются альтернативы.