Во Владимирской области умер и оставил 13 домов без газа герой мема «Ломай меня полностью»

Герой мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев скончался во Владимирской области во время ДТП. Эседуллаев не справился с управлением автомобилем.
В четыре утра 56-летний Эседуллаев ехал по Курловской улице на Volkswagen, но не справился с управлением и влетел в столб и газовые трубы. От полученных травм он скончался, еще 13 домов в результате столкновения остались без газа.
Погибший заработал себе славу в Сети после памятной вечеринки, из-за которой соседи вызвали полицию. Тогда же очевидцы и сняли знаковый мем, когда Эседуллаев попросил неизвестного оператора «сломать его полностью».