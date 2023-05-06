Россияне Рублев и Хачанов выиграли турнир серии «Мастерс» в Мадриде

Россияне Андрей Рубле и Карен Хачанов победили индийско-австралийский дуэт Рохан Бопанна/Мэттью Эбден в финале турнира в Мадриде. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:3. За три сета россияне трижды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт. Примечательно, что Рублев и Хачанов впервые в карьере выиграли турнир категории «Мастерс» в парном разряде.