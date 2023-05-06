Экс-посол ЛНР Мирошник обвинил режим Зеленского в покушении на Прилепина

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что покушение на Прилепина совершили нацисты. Представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого указала на ответственность Запада. Ведь именно они оказывают поддержку Киеву.