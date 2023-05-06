Экс-посол ЛНР Мирошник обвинил режим Зеленского в покушении на Прилепина

Режим президента Украины Владимира Зеленского является заказчиком покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат обвинил режим Зеленского в покушении на Прилепина. Мирошник отметил, что писатель неслучайно оказался среди тех, в отношении которых совершен теракт.
«Заказчиком выступает в любом случае режим Зеленского, спонсируемый Западом. Они объявили террористическую войну, цель которой нагнетание страха, нанесение ущерба или нападение на знаковых людей, тех людей к которым прислушиваются сотни тысяч, а возможно и миллионы, мнение которых крайне важно», — процитировали экс-посла на сайте РИА Новости.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что покушение на Прилепина совершили нацисты. Представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого указала на ответственность Запада. Ведь именно они оказывают поддержку Киеву.