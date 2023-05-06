В ГД предложили размещать на рекламных щитах фото реальных семей, долго проживших в браке

У людей, которые долго живут в браке, есть чем поделиться с молодыми семьями, убеждена Татьяна Буцкая. Например, они могут раскрыть секреты долгих отношений и ответить на вопросы, с которыми сталкиваются те, кто только недавно связал себя узами брака.