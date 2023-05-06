В ГД предложили размещать на рекламных щитах фото реальных семей, долго проживших в браке

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила отказаться от участия моделей в съемках для рекламных баннеров с изображением счастливых семей.
Демонстрация изображений с приглашенными моделями — это неправильно, считает депутат. На рекламных щитах можно размещать фотографии мужчин и женщин, проживших долго в браке, отметила Буцкая.
«Мы должны настоящие семьи, которые прожили много вместе, рядом, делать героями сегодняшнего дня. Это как раз про те самые наши традиционные ценности», — заявила собеседница радиостанции «Говорит Москва».
У людей, которые долго живут в браке, есть чем поделиться с молодыми семьями, убеждена Татьяна Буцкая. Например, они могут раскрыть секреты долгих отношений и ответить на вопросы, с которыми сталкиваются те, кто только недавно связал себя узами брака.