МИД: прогресс по вопросу экспорта российской сельхозпродукции не удовлетворяет Москву

Москва по-прежнему не удовлетворена прогрессом по вопросу поставок российской сельхозпродукции на мировой рынок в рамках пакетного соглашения, предусмотренного зерновой сделкой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, подводя итоги встречи с главой Конференции ООН по торговле и развитию, в эфире телеканала RT.
При этом реализация черноморской инициативы о вывозе украинского зерна из портов республики идет, обратил внимание представитель российского внешнеполитического ведомства. По его словам, сейчас уже экспортировано более 20 млн тонн этой сельхозпродукции.
Причем зерно из Украины поставляется в самые развитые страны, доход которых находится на высоком или среднем уровнем. Между тем сама идея обеспечения продовольственной безопасности в мире, выдвинутая генеральным секретарем ООН, как оказалось, на деле не реализуется, констатировал дипломат.