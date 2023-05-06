МИД: прогресс по вопросу экспорта российской сельхозпродукции не удовлетворяет Москву

Причем зерно из Украины поставляется в самые развитые страны, доход которых находится на высоком или среднем уровнем. Между тем сама идея обеспечения продовольственной безопасности в мире, выдвинутая генеральным секретарем ООН, как оказалось, на деле не реализуется, констатировал дипломат.