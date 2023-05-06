МИД России: четырехсторонняя встреча по зерновой сделке состоится в ближайшем будущем

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ответил на вопрос о сроках переговоров по зерновой сделке. Комментарий дипломата обнародовали на телеканале RT.
Как уточнил Вершинин, четырехсторонняя встреча по зерновой сделке состоится в ближайшем будущем. В переговорах примут участие представители РФ, Турции, Украины и ООН.
«В случае, если нам удастся убрать ограничения, например, с нашего сельскохозяйственного экспорта и экспорта наших удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира», — рассказал дипломат.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в создании «голодомора 21 века». По словам дипломата, свидетельством тому является вывоз зерна из страны и массовый отток населения.