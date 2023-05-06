С Новым Годом!

Резников: у стран-союзников Украины слишком завышены ожидания от наступления ВСУ

Армия
Резников: у стран-союзников Украины слишком завышены ожидания от наступления ВСУ

Союзные Киеву страны переоценивают успех контрнаступления украинской армии. Об этом в беседе с газетой New York Times заявил председатель Минобороны Украины Алексей Резников.

«В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето», — заявил глава военного ведомства.

По его словам, успешные действия Киева в конфликте с Москвой для него становятся новыми шагами к «победе». Однако, отметил он, наступление ВСУ является только частью истории этого противостояния.

#контрнаступление всу #Украина #запад #США #резников