Резников: у стран-союзников Украины слишком завышены ожидания от наступления ВСУ

Союзные Киеву страны переоценивают успех контрнаступления украинской армии. Об этом в беседе с газетой New York Times заявил председатель Минобороны Украины Алексей Резников.
«В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето», — заявил глава военного ведомства.
По его словам, успешные действия Киева в конфликте с Москвой для него становятся новыми шагами к «победе». Однако, отметил он, наступление ВСУ является только частью истории этого противостояния.