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Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Спорт
Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Антон Зиньковский заявил, что «Спартак» готов оказать сопротивление «Зениту» в центральном матче 26-го тура РПЛ, который пройдет в Петербурге 7 мая. Слова полузащитника красно-белых приводит «Чемпионат».

«Будут ли провокации от игроков "Зенита" или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор. Как и всегда!» — отметил Зиньковский.

Матч «Зенита» со «Спартаком» начнется в 18 часов по московскому времени. Игру на «Газпром Арене» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

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