Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

Матч «Зенита» со «Спартаком» начнется в 18 часов по московскому времени. Игру на «Газпром Арене» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».