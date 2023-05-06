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Делягин: покушение на Прилепина — итог «маразма» служащей Западу аристократии РФ

Россия и мир
Делягин: покушение на Прилепина — итог «маразма» служащей Западу аристократии РФ

Теракт в отношении писателя Захара Прилепина стал очередным событием, вызванным «преступной импотенцией» и «маразмом» правящей российской аристократии, «всеми фибрами души желающей служить Западу». Об этом заявил депутат Госдумы РФ и экономист Михаил Делягин.

Покушение на Прилепина, в результате которого погиб его товарищ, 27-летний сотрудник Росгвардии и ополченец Александр Шубин, парламентарий вписывает в череду прошлых и будущих трагических событий.

«Как и убийство Дарьи Дугиной, как демонстративный налет [БПЛА] на Кремль, как гибель десятков тысяч наших сограждан и соотечественников (с фашистского переворота на Украине 2014 года), как и вымаривание России сотнями тысяч в год, как и все (глядя в телевизор, вижу) огромные предстоящие жертвы, [покушение на Прилепина] – прямой результат преступной импотенции, мазохизма и маразма правящей Россией офшорной аристократии, всеми фибрами души жаждущей служить Западу», – заявил Делягин в Telegram.
Делягин: покушение на Прилепина — итог «маразма» служащей Западу аристократии РФ

Офшорная аристократия ненавидит тех, из-за кого Запад ее отверг, считает Делягин. Включая и патриотически настроенных людей в российском руководстве.

«За Захара – молимся», – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что писателю удалось выжить только потому, что он сидел позади Шубина, который был за рулем. Подробнее – в нашей статье.

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