Николай Басков рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Народный артист России Николай Басков вспомнил последнюю встречу с модельером Валентином Юдашкиным. Певец и кутюрье пообщались о будущем.
В последний раз Басков видел Юдашкина в гостях у супруги Александра Буйнова Елены. Модельер спросил у артиста как дела, какие у него песни и планы в карьере и жизни.
«Ему было тяжело долго находиться среди гостей, но ему хотелось быть вместе с друзьями, поэтому сегодня мы все тут рядом», — рассказал Басков изданию NEWS.ru на похоронах Юдашкина на Троекуровском кладбище.
Он считает, что кутюрье продемонстрировал мужество и смелость, когда много лет боролся с раком. Певец надеется, что единственная дочь Юдашкина Галина будет достойно руководить Домом моды знаменитого отца.