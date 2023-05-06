Команда ЯRUS составила топ-15 патриотических песен ко Дню Победы

Команда соцсети ЯRUS в преддверии Дня Победы составила специальный плейлист с патриотическими песнями. Среди исполнителей оказались как опытные и узнаваемые авторы, так и начинающие музыканты.
В топ-15 композиций сервиса ЯRUS.Музыка вошла песня «Россия» Оксаны Тимофеенко. Певица неоднократно удостаивалась высоких музыкальных премий, а ее треки звучат на 50 радиостанциях в различных странах.
Среди лучших патриотических композиций оказалась песня «Ты мне Россия — мать родная» за авторством юной исполнительницы Марии Козиной, и трек «Россию нельзя победить!», который написала композитор, член Союза писателей и певица Елена Садовская.
В разделе «Лучшие песни» также можно послушать композицию омского исполнителя Александра Шаханина «Утро 22-го», посвященную одной из самых трагических дат в истории.
В подборке ЯRUS.Музыки представлены десятки легендарных песен о Великой Отечественной войне, среди которых — «Прощание славянки», «День Победы», «Портрет на стене», «Боевые награды», «Воинская честь» и другие.