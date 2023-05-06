Погибшим при подрыве автомобиля Прилепина оказался его соратник Александр Шубин

Сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным Злой погиб в результате покушения на популярного российского писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе публициста.
В пресс-службе подчеркнули, что Шубин также был соратником Прилепина и на момент гибели находился за рулем автомобиля Audi Q7. Писателю удалось выжить лишь потому, что он сидел позади Шубина — в результате покушения он получил переломы и сотрясение мозга.
Известно, что изначально Шубин служил в разведке, потом попал в небезызвестную для ЛНР роту «Мангуст». В батальон Захара Прилепина перешел в конце 2016 года.