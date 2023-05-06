«Иуда приехала». Возвращение Пугачевой в РФ возмутило россиян

Певица Алла Пугачева вернулась из Израиля в Москву, чтобы присутствовать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Некоторые россияне недовольны ее возвращением после резонансных высказываний певицы о «холопах» и «рабах» из РФ, критикующих ее за нежелание поддержать родину в нелегкое время, а также проукраинских заявлений ее супруга Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) – его она считает «достойным человеком», а вот поддержать российских военных наотрез отказывается.