«Иуда приехала». Возвращение Пугачевой в РФ возмутило россиян

Певица Алла Пугачева вернулась из Израиля в Москву, чтобы присутствовать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Некоторые россияне недовольны ее возвращением после резонансных высказываний певицы о «холопах» и «рабах» из РФ, критикующих ее за нежелание поддержать родину в нелегкое время, а также проукраинских заявлений ее супруга Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) – его она считает «достойным человеком», а вот поддержать российских военных наотрез отказывается.
«Иуда приехала просить за себя, Макарушку и Бориньку. Простят?», – иронизирует публицист Вадим Степанцов в Telegram.
Прощание с Юдашкиным, куда приехала Пугачева, прошло на Троекуровском кладбище – месяц назад в том же зале прощались с военкором Владленом Татарским, погибшем после взрыва, устроенного проукраинской террористкой. Однако уроженца Донецкой области и военного корреспондента, убитого по приказу СБУ, звезды вроде Пугачевой в последний путь не провожали.
«В зале — Песков, Пугачева и другие деятели искусств. И публика на этих двух прощаниях не пересекается вовсе. Так и две России у нас живут отдельно друг от друга», – отметила журналистка Екатерина Агранович в Telegram.
Певицу привезли на кладбище на Rolls-Royce, подаренном ей Галкиным*.Все вопросы журналистов Пугачева проигнорировала – в том числе и о том, насовсем ли она уехала из России.
«Алла Пугачева вернулась в Россию. Теперь ясно кто станет лидером оппозиции», – иронизирует политолог Марат Баширов в Telegram.
Ранее экс-депутат ГД Роман Худяков восхитился щедростью души россиян, снисходительно относящихся к поступкам Пугачевой после начала СВО. Подробнее – в нашей статье.
* - признан иноагентом в РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами