Неравнодушные россияне у здания Минобороны призвали решить проблему «снарядного голода» ЧВК «Вагнер»

Несколько человек собрались у здания Минобороны РФ с призывом предоставить боеприпасы бойцам ЧВК «Вагнер». Таким образом они отреагировали на резонансные заявления основателя «оркестра» Евгения Пригожина, сообщает Федеральное агентство новостей.
Депутат Государственной Думы Василий Власов подтвердил, что многих россиян волнует вопрос полноценного снабжения «музыкантов», которые сражаются в Бахмуте.
«Огромное количество людей сейчас волнует ситуация с боеприпасами, со "снарядным голодом", который существует у ЧВК "Вагнер", по моему мнению, у самого боеспособного отделения, которое сейчас участвует в СВО. Эта ситуация, я уверен, отзывается в сердцах у многих», — отметил он.
Ранее свое беспокойство в связи с возникшей проблемой выразили председатель КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний предложил заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениями «Ахмат», и Пригожин согласился сделать это 10 мая.