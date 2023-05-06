Неравнодушные россияне у здания Минобороны призвали решить проблему «снарядного голода» ЧВК «Вагнер»

Ранее свое беспокойство в связи с возникшей проблемой выразили председатель КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний предложил заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениями «Ахмат», и Пригожин согласился сделать это 10 мая.