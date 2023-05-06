«Когда ты в танке»: взявший в одиночку позиции ВСУ российский боец рассказал о своем подвиге

Украинских коллег военный назвал трусливыми и отметил, что на его опыте пока не было ни одной лобовой встречи с танком ВСУ. Кроме того, из десяти пленных солдат, до позиций ВС РФ Жених довел только троих — в пленных стреляли с украинской стороны.