Российский танкист, который в одиночку отправился на позиции противника и взял в плен десяток солдат ВСУ, рассказал журналистам о своем подвиге.
Молодой герой оказался командиром танкового взвода штурмового отряда 35-й бригады ВС РФ с позывным Жених. Он уже неоднократно демонстрировал свою доблесть и самоотверженность, и поделится своей историей в зоне СВО с «Русской весной».
«Когда ты находишь в танке, ты не боишься», — заявил журналистам Жених.
Украинских коллег военный назвал трусливыми и отметил, что на его опыте пока не было ни одной лобовой встречи с танком ВСУ. Кроме того, из десяти пленных солдат, до позиций ВС РФ Жених довел только троих — в пленных стреляли с украинской стороны.