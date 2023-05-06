Расходы россиян на удобрения за год подскочили на 20%

Журналисты портала со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» уточнили, что вместе со средним чеком увеличилось и общее число покупок. Наибольший рост стоимости продемонстрировали перегной и навоз в мешках — на 20%, до 340 рублей. За ними следуют минеральные удобрения, которые подорожали на 19%, до 163 рубля, а также гумус — на 11%, до 146 рублей.