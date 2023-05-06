Расходы россиян на удобрения за год подскочили на 20%

Средний чек на покупку удобрений в РФ увеличился на 20%, составив по итогам апреля 2023 года 270 рублей, сообщает РИА Новости.
Журналисты портала со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» уточнили, что вместе со средним чеком увеличилось и общее число покупок. Наибольший рост стоимости продемонстрировали перегной и навоз в мешках — на 20%, до 340 рублей. За ними следуют минеральные удобрения, которые подорожали на 19%, до 163 рубля, а также гумус — на 11%, до 146 рублей.
Эксперты обратили внимание на то, что россияне весной нынешнего года продемонстрировали более основательный подход к садово-огородной деятельности. Этому факту также поспособствовала сезонная маркетинговая активность профильных магазинов и стремление дачников выполнить как можно больший фронт работ за выходные дни.