РИА Новости: взрыв заложенной под США «бомбы» грозит «беспрецедентной катастрофой» всему миру

Некоторые ученые полагают, что извержение Йеллоустоуна может уничтожить все живое на планете. Массивные выбросы в атмосферу могут повлечь за собой похолодание. Также существует риск кислотных дождей и масштабных землетрясений. Не исключены и новые извержения вулканов, считают исследователи.