РИА Новости: взрыв заложенной под США «бомбы» грозит «беспрецедентной катастрофой» всему миру

Соединенным Штатам угрожает заложенная под ними «бомба». Ее «взрыв» приведет к «беспрецедентной катастрофе».
О том, что конкретно угрожает США, ранее рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Извержение супервулкана Йеллоустоун может привести к необратимым последствиям. Основной удар примет на себя континентальная часть США, отмечает РИА Новости.
Некоторые ученые полагают, что извержение Йеллоустоуна может уничтожить все живое на планете. Массивные выбросы в атмосферу могут повлечь за собой похолодание. Также существует риск кислотных дождей и масштабных землетрясений. Не исключены и новые извержения вулканов, считают исследователи.