IGF объявила о допуске российских гольфистов в турнирам в нейтральном статусе

Правление IGF 6 мая приняло решение о допуске россиян и белорусов к своим турнирам в нейтральном статусе. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба организации. В IGF отметили, что решили отложить принятие решение по участию россиян и белорусов в ОИ-2024.