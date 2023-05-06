IGF объявила о допуске российских гольфистов в турнирам в нейтральном статусе

Российских спортсменов допустили к участию в турнирах под эгидой Международной федерации гольфа (IGF).
Правление IGF 6 мая приняло решение о допуске россиян и белорусов к своим турнирам в нейтральном статусе. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба организации. В IGF отметили, что решили отложить принятие решение по участию россиян и белорусов в ОИ-2024.
Ранее в МОК призвали федерации допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к международным турнирам. Запрет на участие в них предложили вводить в отношении атлетов, которые публично поддержали СВО на Украине.