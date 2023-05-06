В Лондоне состоялась двухчасовая церемония коронации Карла III

Король Великобритании Карл III был коронован в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Корону на монарха возложил духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
После двухчасовой церемонии короля Великобритании Карла III помазали на царство.
Корона монарха была выполнена XVII веке из чистого золота и весит 2,2 килограмма, ее украшает свыше 400 драгоценных камней. В настоящий момент она хранится в лондонском Тауэре, но ее использовали для коронации всех британских монархов начиная с 1630 года.
В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют. На набережной Темзы будет произведен салют из 62 залпов.