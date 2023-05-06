В Лондоне состоялась двухчасовая церемония коронации Карла III

Корона монарха была выполнена XVII веке из чистого золота и весит 2,2 килограмма, ее украшает свыше 400 драгоценных камней. В настоящий момент она хранится в лондонском Тауэре, но ее использовали для коронации всех британских монархов начиная с 1630 года.