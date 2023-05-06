Пригожин опубликовал обращение к Шойгу о передаче позиций в Бахмуте силам «Ахмата»

По словам Пригожина, ввиду длительного «снарядного голода» штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вынуждены покинуть Бахмут, поскольку «музыканты» утратили боевой потенциал. С октября 2022 года «оркестру» выделили всего 32% процента от запрашиваемых артиллерийских боеприпасов, подчеркнул предприниматель.