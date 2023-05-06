Пригожин опубликовал обращение к Шойгу о передаче позиций в Бахмуте силам «Ахмата»

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала его обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу на фоне ухода подразделений «оркестра» из Бахмута (Артемовска).
По словам Пригожина, ввиду длительного «снарядного голода» штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вынуждены покинуть Бахмут, поскольку «музыканты» утратили боевой потенциал. С октября 2022 года «оркестру» выделили всего 32% процента от запрашиваемых артиллерийских боеприпасов, подчеркнул предприниматель.
«Принимая согласие Главы Чеченской Республики, Героя России, Героя ЛНР, Героя ДНР, генерал-полковника Кадырова Рамзана Ахматовича заменить подразделения ЧВК "Вагнер" на подразделения героически проявившего себя при штурме Мариуполя и других территорий подразделениями спецназа "Ахмат". Прошу Вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 часов 10 мая 2023 года позиций ЧВК "Вагнер" подразделениям батальона "Ахмат" в населенном пункте Бахмут и его окрестностях», — написал в обращении к Шойгу Пригожин.
Ранее сообщалось, что основатель «оркестра» Евгений Пригожин положительно отреагировал на предложение Кадырова сменить ЧВК «Вагнер» на позициях в Бахмуте. Основной причиной вывода «музыкантов» из населенного пункта остается «снарядный голод».