Ляйсан Утяшева рассказала о попытках заманить Юлию Высоцкую на свое кулинарное шоу

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что давно пытается заманить Юлию Высоцкую на свое кулинарное шоу. Впрочем, актриса не отвечает на такое предложение согласием.
Напомним, что заслуженная артистка в прошлом сама вела передачи о готовке. Недавно ролики с кулинарными советами Высоцкой стали вирусными, так как некоторые рецепты показались пользователям Сети нелепыми.
В своем Telegram Утяшева подчеркнула, что не могла пройти мимо такого события.
«Мы уже несколько раз писали на всевозможные почты Юлии, но пока все безрезультатно. И мы даже не знаем, с чем это связано» — написала она.
Также Утяшева обратилась к своим подписчикам. Она призвала объединить усилия, чтобы добиться участия Высоцкой в своем кулинарном шоу.